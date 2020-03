La trattativa che a fine febbraio sembrava in porto adesso è ferma. Troppe le varianti per poter fare un prezzo. In questo senso, però, in tanta incertezza, è arrivata alla dirigenza del club la rassicurazione del presidente James Pallotta: se ce ne sarà bisogno, i 50 milioni per finire l’aumento di capitale li metterà lui, garantendo liquidità. Poi, se e quando la trattativa con Friedkin andrà in porto, la cifra investita farà parte del cosiddetto “fair value”

(Corsera)