Pallotta-Friedkin: incontro al termine dell'emergenza Coronavirus. Possibile variazione dei parametri economici

L’emergenza Coronavirus ha frenato anche la trattativa per la cessione della Roma, che in queste settimane sarebbe dovuta passare dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Come riporta l’emittente satellitare, i due americani si incontreranno una volta finita questa gravissima crisi internazionale e nessuno può escludere che i parametri economici sui quali si erano accordati potranno essere messi in discussione o modificati. Non è da accantonare a quel punto nemmeno l’ipotesi che Pallotta possa dire di non essere più interessato.

(sky sport)