Coronavirus, Spadafora: "Irrealistico riprendere il 3 maggio". Intanto la Roma pianifica il futuro: il nome nuovo è Gotze e torna di moda Shaqiri

Dubbi tanti, certezze poche. Gli addetti ai lavori discutono ancora sulle possibili date di ripresa della Serie A: il ministro dello Sport Spadafora reputa "irrealistico" scendere in campo già il 3 maggio, il presidente della Lega Dal Pino afferma: "Si giocherà solo quando le condizioni sanitarie lo permetteranno" e il presidente della Figc Gravina pone l'obiettivo di finire la stagione, in base ovviamente all'evolversi dell'emergenza coronavirus.

E in questo stato di incertezza, la Roma tenta di pianificare il prossimo calciomercato attraverso la figura di Petrachi che, in bilico durante il passaggio societario da Pallotta a Friedkin, ora in stand-by, sembrerebbe poter avere una seconda chance. Il nome nuovo che il ds giallorosso starebbe monitorando è quello di Mario Gotze, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Resta ancora vivo l'interesse per Shaqiri.

I LINK DELLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO – RIVOLUZIONE IMPOSSIBILE

CORSERA – IL CALCIO CHE VERRÀ. GRAVINA: "FINIAMO LA STAGIONE". DAL PINO: "COMPATTI CE LA FAREMO". TOMMASI: "ASCOLTIAMO I MEDICI"

CORSERA – ROMA, FUTURO IN CAMMINO: LA DIFESA È DA RISTRUTTURARE

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA GERMANIA: SPUNTA IL NOME DI GOTZE

SPADAFORA: "RIPRENDERE LE PARTITE IL 3 MAGGIO È IRREALISTICO. DOMANI PROPORRÒ DI PROROGARE PER TUTTO APRILE IL BLOCCO DI TUTTE LE COMPETIZIONI SPORTIVE"

LIVE – CORONAVIRUS, UVA: "SULLA RIPRESA DECIDONO LE LEGHE". NICCHI: “NON MANDEREMO GLI ARBITRI ALLO SBARAGLIO". F. INZAGHI: "I CAMPIONATI VANNO TERMINATI". SAMP: YOSHIDA E VIERA TORNANO IN INGHILTERRA. IL DORTMUND DOMANI TORNA AD ALLENARSI IN PICCOLI GRUPPI

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: RESTA VIVO L’INTERESSE PER SHAQIRI

KLUIVERT CUORE D’ORO, VIDEOCHIAMA I BAMBINI OLANDESI MALATI: "LA SITUAZIONE A ROMA È TRANQUILLA. L'AJAX NEL MIO CUORE" (FOTO E VIDEO)

LR24