Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: resta vivo l'interesse per Shaqiri

Calcio per via dell'emergenza coronavirus che tiene fermi i campionati europei. Discorso che non vale per il calciomercato, visto che le manovre dei club in vista della ripresa delle attività e della prossima stagione proseguono. Dall'Inghilterra rimbalzano le voci di un interesse della Roma per Xherdan Shaqiri. L'esterno del Liverpool era già stato vicino ai giallorossi lo scorso gennaio. La trattativa è poi naufragata per via della resistenza di Klopp, ma la stampa britannica sottolinea che lo svizzero è sul piede di partenza e ha già ricevuto il via libera dai Reds per cercarsi una nuova squadra. Sull'ex Inter si registra il forte interesse del Siviglia, oltre che del CSKA Mosca

(footballinsider247.com)

