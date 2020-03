LIVE - Coronavirus, Spadafora: "Irrealistico riprendere il 3 maggio". Tommasi: "Il calcio non è una priorità". Spallanzani: 212 positivi

Prosegue l'emergenza Coronavirus, e nel calcio gli interrogativi restano tanti, soprattutto legati alla ripresa delle attività agonistiche. Qui gli aggiornamenti più importanti:

12:00 - L'Istituto Lazzaro Spallanzani ha diramato in mattinata il bollettino odierno sulla situazione legata all'emergenza Coronavirus. Sono 212 i pazienti attualmente positivi al Covid-19, di questi 24 necessitano del supporto respiratorio.

10:30 - Il presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, in un'intervista al quotidiano, ha ribadito il suo pensiero: quello di fermare il calcio. Le sue parole: "Siamo disponibili a fare la nostra parte, ma prima bisogna capire se riprenderemo a giocare oppure no. Sento parlare di squadre che vogliono allenarsi, noi seguiamo il protocollo della federazione medici. Il momento è difficile e dobbiamo mettere delle priorità. Il calcio ora non lo è. Dobbiamo capire che è necessario cambiare abitudini. Il tema della sostenibilità del sistema interessa anche a noi e vogliamo che venga preservato l’equilibrio economico“.

10:15 - Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, raggiunto dai media scandinavi, racconta l'emergenza sanitaria che sta vivendo l'Italia. E lo fa partendo dalla sua testimonianza dopo la paura quando ha saputo che era positivo al Covid-19: «Sto bene da diversi giorni. Sembra che il virus abbia lasciato il corpo e non me lo sento più. In realtà non stavo così male. Per me sono stati i classici sintomi dell'influenza. Un po' di febbre, mai alta, un po' di mal di testa, un po' di dolori articolari e così via. Ovviamente non è stato piacevole risultare positivo al test, ma mi sono reso conto subito che si stava diffondendo rapidamente e che molte persone si erano infettate». Oggi le priorità sono altre: come, dove e quando tornerà a correre il pallone, interessa praticamente zero. «Non sto davvero pensando al calcio in questo momento. L'unica cosa che conta è tornare a un qualche tipo di normalità, che le persone si sentano meglio e non debbano perdere il lavoro. Quando l'economia va all'inferno e la gente muore, il calcio non mi passa nemmeno per la mente».

10:00 - Il Ministro Vincenzo Spadafora al quotidiano in edicola quest’oggi, ha parlato della possibile ripresa: "Pensavo ai nostri ragazzi abituati a stringersi, abbracciarsi, passarsi la bottiglietta: tutto questo mancherà per molto tempo. Riprendere le partite il 3 maggio è irrealistico. Domani proporrò di prorogare per tutto aprile il blocco delle competizioni sportive di ogni ordine e grado. Ed estenderò la misura anche agli allenamenti, sui quali non eravamo intervenuti perché c’era ancora la possibilità che si tenessero le Olimpiadi. Lo sport non è solo il calcio e il calcio non è solo la serie A. Destinerò un piano straordinario di 400 milioni allo sport di base, alle associazioni dilettantistiche sui territori, a un tessuto che sono certo sarà uno dei motori della rinascita. Dal calcio di serie A invece mi aspetto che le richieste siano accompagnate da una seria volontà di cambiamento: le grandi società vivono in una bolla, al di sopra delle loro possibilità, a partire dagli stipendi milionari dei calciatori. Devono capire che niente, dopo questa crisi, potrà più essere come prima.

