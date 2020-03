Kluivert cuore d'oro, videochiama i bambini olandesi malati: "La situazione a Roma è tranquilla. L'Ajax nel mio cuore" (FOTO e VIDEO)

Anche i calciatori scendono in campo per contrastare la pandemia da Covid-19 con aiuti economici e non solo. E' il caso di Justin Kluivert che ha regalato un sorriso ai bambini malati, che si trovano in ospedale o in casa, e non possono ricevere le visite di parenti o amici a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Grazie all'iniziativa di Helden Magazine e della Fondazione Gilat, mercoledì l'attaccante della Roma ha partecipato ad una videochiamata di gruppo con bambini di otto diversi ospedali olandesi. "La situazione a Roma ora è molto tranquilla, le strade sono vuote e in giro non c’è nessuno. Sono aperti praticamente solo supermercati e alimentari. In casa anche voi potete fare comunque degli esercizi per tenervi in forma: lavorare con gli addominali oppure correndo sul posto. Tornare all’Ajax? Questa è una bella domanda. Non so cosa farò in futuro, al momento quello di tornare non è un pensiero che ho in testa, ma l’Ajax è nel mio cuore così come Amsterdam", ha raccontato ai bambini.

