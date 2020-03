Coronavirus, Gravina: "Chiesto all'Uefa di sforare oltre il 30 giugno". Fonseca: "Sto monitorando giocatori per il futuro". Nel mirino Soares ed El Shaarawy, il Faraone: "Ritorno in A? Vedremo…"

È difficile stabilire quando potrà riprendere il campionato, tutto dipende da come si evolverà la situazione inerente all'emergenza coronavirus. Intanto il presidente della Figc Gabriele Gravina ha già chiesto a Uefa e Fifa di sforare la deadline della stagione oltre il 30 giugno. Questo vuol dire che i contratti di tutti i calciatori e allenatori saranno estesi oltre questa data, come si sta valutando all'interno della Federazione internazionale di calcio che vuole altresì modificare la finestra dei trasferimenti.

E a proposito di calciomercato, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca sta approfittando di questi giorni in quarantena per monitorare qualche giocatore per il futuro come ha confessato lui stesso in un'intervista rilasciata oggi. Tra questi potrebbero esserci Tiquinho Soares ed El ShaarawY il quale ha dichiarato: "A Roma mi sono sentito a casa e mi manca. Tornare in Serie A? Vedremo in futuro…". Intanto Mkhitaryan, attraverso il suo agente Raiola, ha fatto sapere di voler prolungare il contratto con l'Arsenal e dimezzarsi lo stipendio a patto che i Gunners gli concedano di rimanere in giallorosso un'altra stagione.

