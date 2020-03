Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Mkhitaryan vuole rimanere in giallorosso. Disposto a rinnovare con l'Arsenal e dimezzarsi lo stipendio

La volontà di Henrikh Mkhitaryan, arrivato in prestito la scorsa estate dall'Arsenal a fronte di un corrispettivo di 3 milioni, sembrerebbe essere quella di rimanere nella Roma almeno un'altra stagione. Anche perché, come rivelato in una recente intervista, "con Fonseca mi trovo bene, il suo calcio rispecchia le mie caratteristiche". Come riferisce il portale oltremanica, pur di rimanere ancora in giallorosso l'esterno armeno fa sapere, attraverso il proprio agente Mino Raiola, che sarebbe disponibile a rinnovare il contratto con i Gunners, in scadenza nel giugno 2021, dimezzandosi lo stipendio a patto però che il club londinese gli consenta di restare nella Roma almeno un'altra stagione. L'Arsenal preferirebbe vendere il giocatore già quest'estate a titolo definitivo chiedendo circa 24 milioni di euro da poter poi investire per rinforzare la rosa, ma i giallorossi non sarebbero disposti a superare la cifra di 15 milioni per il suo cartellino. Tuttavia se i Gunners non dovessero ricevere un'offerta adeguata per Mkhitaryan, potrebbero aprire alla proposta di prolungare il prestito alla Roma per 3 milioni di euro, senza però incorrere nel rischio di perderlo a parametro zero.

(thesun.co.uk)

