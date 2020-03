LIVE - Coronavirus, il piano dell'Uefa: giocare ogni 3 giorni dal 30/5 al 15/7. Il Barcellona dice "no" al taglio degli stipendi.

26 marzo 2020, 15° giorno dal momento in cui l'Italia è stata decretata interamente "zona rossa" e gli spostamenti limitati ulteriormente. Si continua a discutere, nel mondo dello sport, sulla possibilità e le eventuali tempistiche di una ripartenza del campionato. Tra i temi del momento, viste le difficoltà economiche che coinvolgono anche il pianeta calcio, i tagli allo stipendio dei calciatori.

11.55 - I giocatori e lo staff tecnico del Leeds United hanno deciso spontaneamente di rinunciare agli stipendi per consentire al club di pagare gli altri dipendenti regolarmente in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. Lo ha annunciato il club leader della Championship, la Serie B inglese, in una nota pubblicata sul sito ufficiale.

10.45 - I giocatori del Barcellona hanno detto no, per il momento, alla riduzione salariale proposta dal club per il periodo di tempo in cui dura lo stop dell'attivita' dovuto alla pandemia di Covid-19. Il presidente dei blaugrana, Josep Maria Bartomeu, che ha convocato per oggi un consiglio di amministrazione, secondo quanto riporta 'As' avrebbe proposto a Messi e compagni, in virtu' delle maggiori entrate legate al calcio, un taglio del 50% degli stipendi rispetto al 70% pensato per le altre sezioni, come ad esempio il basket. Proposta che sarebbe stata rigettata dai capitani del Barça.

8.30 - 'Sei settimane e mezzo'. E' il piano dell'Uefa che sa di omaggio a Kim Basinger e in realtà prevede la chiusura del campionato - la speranza è di farcela in tutta Europa - in 45 giorni, dal 30 maggio al 15 luglio, giocando le 124 partite che restano in Serie A a porte chiuse e a ritmi serrati alla domenica e al mercoledì. Poi, dal 15 luglio, tutti i giocatori d'Europa in ferie, tranne quelli che giocano nelle squadre impegnate in Europa, perchè ripartono Champions ed Europa League, con le finali previste ad agosto inoltrato. Il progetto dell'Uefa, come riporta l'agenzia di stampa, è questo, Covid-19 permettendo. Dopo la cancellazione dell'Europeo, Coppa America e delle Olimpiadi di Tokyo, c'è dunque un piano ufficiale per trasformare la prossima estate in una lunga, serrata corsa verso il titoli nazionali e continentali. L'estate a tutto calcio rappresenterebbe un gran respiro di sollievo per il mercato del betting - sicuramente per l'online, in attesa della riapertura degli esercizi - che si ritroverebbe a "recuperare" i match congelati nelle ultime settimane a causa dell'emergenza coronavirus, dopo aver fatto i conti con le decine di cancellazioni di eventi in tutti gli sport e in tutto il mondo e scongiurando così lo stop definitivo al pallone e alle scommesse.

(agipronews)