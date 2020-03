Calciomercato Roma, dal Portogallo: nel mirino Tiquinho Soares del Porto, piace a Fonseca

Col calcio giocato fermo a causa dell'emergenza sanitaria, la Roma pianifica il prossimo mercato. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese, figura nella lista dei desideri del tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, l'attaccante del Porto Tiquinho Soares, già accostato alla Roma in passato ed individuato ora come rinforzo principale per la prossima stagione. Il classe 1991 è in scadenza col Porto nel 2021 e il club romanista conta di riuscire a portare Soares a Trigoria per una cifra inferiore dei 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

(abola.pt)

