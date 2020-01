La ricerca di Petrachi per un vice-Dzeko sembra essere molto vicino alla conclusione. La Roma ha fatto un'offerta di circa 20 milioni al Porto per Tiquino Soares. L'attaccante brasiliano naturalizzato portoghese è legato al club fino al 2021 con una clausola rescissoria di circa 40 milioni. Classe '91, in questa stagione ha giocato 26 partite con la maglia dei Dragoes e ha segnato 13 gol, mentre in totale sono 58 le reti segnate in 118 apparizioni.

(GloboEsporte)