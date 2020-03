27 anni fa l'esordio di Totti con la maglia della Roma. Per l'attacco si pensa a Diego Costa. Ag Schick: "Lipsia destinazione ideale per Patrick"

La Roma nella giornata di oggi, 28 marzo, ha festeggiato, insieme a tanti tifosi, la ricorrenza dell'esordio in maglia giallorossa di Francesco Totti, che ben 27 anni fa scendeva per la prima volta in campo contro il Brescia all'età di sedici anni e mezzo. Il club ha voluto ricordare l’evento con un video postato sui propri canali social, accompagnato da una didascalia eloquente: “L’inizio di una Leggenda”.

Intanto nonostante l'emergenza coronavirus la Roma inizia a pensare ai possibili colpi da mettere a segno durante il mercato estivo. Voci di mercato parla di un interessamento dei giallorossi per Diego Costa, attaccante dell'Atletico Madrid, che sembrerebbe essere il primo nome sulla lista del direttore sportivo Gianluca Petrachi. In questo modo Kalinic non verrebbe riscatto dai giallorossi e farebbe ritorno nella rosa di Simeone.

