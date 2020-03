Instagram, Totti ricorda il suo esordio in Serie A con la Roma: “27 anni di passione e fedeltà. Un amore che non avrà mai fine” (FOTO)

“Sono passati 27 anni d’amore, di passione, di fedeltà e soprattutto la fortuna di aver indossato l’unica maglia che ho amato veramente...un amore che non avrà mai fine”. Firmato Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha voluto dedicare un post su instagram alla ricorrenza dei 27 anni dal suo esordio in Serie A con la maglia giallorossa, che da quel giorno non si è mai più tolto.