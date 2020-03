Calciomercato Roma, ag. Schick: “Il Lipsia è il posto ideale per Patrik, i giallorossi abbassino il prezzo del riscatto”

Al portale ceco è intervenuto Pavel Paska, agente di Patrik Schick, che ha confermato la volontà del Lipsia di acquistare definitivamente il giocatore, ora in prestito dalla Roma. Queste le sue parole:

“Non è assolutamente vero che il Lipsia non ha i soldi. I club tedeschi economicamente sono i più sani in Europa. Dalle altre parti sta andando tutto a pezzi, ad eccezione della Premier League. Quello dei soldi non è affatto un argomento. In Italia hanno scritto che Patrik può tornare e che non vedono l’ora di riabbracciarlo, ma il Lipsia ha un’opzione unilaterale per riscattarlo. Penso sia davvero una tattica di negoziazione. E’ un affare grosso, vedremo. Quando vendi qualcosa e chiedi dei soldi, a volte devi abbassare il prezzo. Siamo tranquilli. Il Lipsia è la destinazione ideale per Patrik”.

(iSport.cz)

