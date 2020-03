LIVE - Coronavirus, Gravina: “No al calcio oltre luglio”. Ceferin: “Già pronti piano A, B e C per la ripresa”. Pione Sisto viola la quarantena, Celta infuriato

“No al calcio oltre luglio”. Così il presidente della Figc Gravina ha indicato la via per la ripresa del campionato. “Siamo ancora in tempo per provare a terminare l'attuale stagione senza troppi strascichi nella 20/21, ma è evidente che andare oltre metà luglio renderebbe le cose complicate”. Il presidente dell’Uefa Ceferin ha invece pronti “piano A, piano B e piano C”, in base a quando l’epidemia finirà.

11.10 - Pione Sisto ha deciso di mettersi in macchina per tornare in Danimarca, senza dire nulla al Celta Vigo, società proprietaria del suo cartellino, ora pronta a prendere provvedimenti. Ben 3000 km percorsi in auto insieme alla sorella, violando la quarantena imposta dal Governo spagnolo dopo la diffusione del Coronavirus.

(Cadena Cope)