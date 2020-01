Verso la Juventus: Fonseca ritrova Zaniolo in gruppo. Pellegrini: "Sarebbe perfetto restare qui per sempre". Cristante: "A Roma ottimo progetto, voglio vincere"

Sorride Fonseca che, in vista della Juventus, oggi a Trigoria ha ritrovato in gruppo Nicolò Zaniolo, che sarà dunque a disposizione per domenica. Dai sogni da bambino agli obiettivi stagionali, passando per Fonseca, Totti e il futuro, si è raccontato Lorenzo Pellegrini: "Vogliamo arrivare in Champions e vincere l'Europa League. Per me sarebbe perfetto restare qui per sempre". Fa eco Bryan Cristante, fresco di rinnovo contrattuale e di rientro in gruppo dopo l'infortunio: "Qui c'è un progetto ottimo che deve portare portare a qualche titolo". Su "Il Tempo", invece, si parla dello stato della trattativa Pallotta-Friedkin per la cessione del club: l'idea è chiudere la vicenda entro fine mese.

Capitolo mercato: mentre spunta l'interesse per Alderete, centrale difensivo del Basilea, l'ex milanista Cutrone, prossimo ad accasarsi alla Fiorentina, era stato proposto anche alla Roma.

