MELLI: “Con la Roma attuale pensare di vincere contro la Juventus è quasi impossibile” - AUSTINI: “A gennaio non arriverá un attaccante”

-3 a Roma-Juventus. “La Roma è una delle tre/quattro squadre in grado di battere la Juventus in questo campionato, vediamo che succede domenica“, dice Furio Focolari. Più severo Franco Melli: “Con la Roma attuale pensare di vincere contro la Juventus mi pare una cosa quasi impossibile”.

Alessandro Austini sposta l’attenzione sul mercato: “Temo che l’attaccante non arriverà a gennaio, perché tra quelli che puoi prendere non c’è nessuno migliore rispetto a Kalinic secondo Petrachi e Fonseca. Se devo scommettere su un giocatore che può arrivare, un Cetin della situazione, me lo gioco a centrocampo”.

Dzeko è un leader, in grado di farsi sentire dalla squadra. È intelligente e le sue parole di ieri mi sono piaciute. Adesso però deve ricominciare a fare gol. Serve anche un centravanti di scorta: la Roma è l’unica che non ha un attaccante di riserva (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dzeko deve aiutare innanzitutto se stesso prima di pensare ai compagni, servono i suoi gol. Una squadra che ambisce alle prime posizioni della classifica deve avere un centravanti che segni molto di più, anche perché nella Roma se non segna Dzeko gli altri faticano a buttarla dentro. Con la Roma attuale pensare di vincere contro la Juventus mi pare una cosa quasi impossibile (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Temo che l’attaccante non arriverà a gennaio, perché tra quelli che puoi prendere non c’è nessuno migliore rispetto a Kalinic secondo Petrachi e Fonseca. Viene considerato un giocatore diverso dopo la pausa, da quanto ne so ha perso anche qualche chilo. Se arriva Pinamonti, per dire: gioca lui o Dzeko? Se devo scommettere su un giocatore che può arrivare, un Cetin della situazione, me lo gioco a centrocampo (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è una delle tre/quattro squadre in grado di battere la Juventus in questo campionato, vediamo che succede domenica. Dzeko? La Roma deve ripartire da lui, è il miglior giocatore che ha in rosa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Contro la Juventus mi aspetto segnali importanti da Zaniolo, sono queste le gare dove deve incidere. Attualmente alla Roma manca la velocità di Kluivert (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)