La Roma guarda al mercato, e oltre ad un vice-Dzeko, pensa anche ad un difensore centrale, soprattutto in caso di partenza di Juan Jesus. E come scrive il portale di calciomercato, il ds Petrachi avrebbe messo gli occhi su Omar Alderete, centrale paraguaiano classe '96, in forza al Basilea, che lo ha acquistato in estate dall'Huracan.

