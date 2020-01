FOTO - Trigoria: Zaniolo torna ad allenarsi in gruppo. Out Spinazzola per influenza

La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista della gara di domenica sera contro la Juventus. La buona notizia per Paulo Fonseca è il rientro in gruppo di Zaniolo, che ieri si era allenato a parte per un trauma contusivo. Il giovane classe 1999 sarà dunque regolarmente a disposizione per la sfida contro la squadra allenata da Maurizio Sarri.

Out invece Spinazzola, rimasto a riposo domiciliare per un'influenza. Percorso individuale per Zappacosta, Kluivert, Mkhitaryan, Santon e Pastore alle prese coi recuperi dai rispettivi infortuni. Non ha lavorato col gruppo anche Antonucci, vittima di un trauma contusivo alla caviglia.