Trigoria: Zaniolo ancora a parte, ma contro la Juventus ci sarà

La Roma prosegue il lavoro a Trigoria in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus all’Olimpico. Anche oggi Nicolò Zaniolo si è allenato a parte a causa di un trauma contusivo alla coscia destra rimediato contro il Torino, ma le sue condizioni non preoccupano e il centrocampista sarà regolarmente in campo contro i bianconeri

