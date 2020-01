Friedkin atteso all'Olimpico contro il Torino. Pau Lopez: "Roma un passo avanti per me". Il club fissa il prezzo per Ünder

In attesa del closing finale della trattativa con Pallotta, Dan Friedkin è in arrivo nella Capitale. Il magnate texano dovrebbe infatti essere presente all'Olimpico per la gara in programma domenica contro il Torino per assistere da vicino al match della squadra e per conoscere per la prima volta il pubblico romanista.

Il club intanto monitora il mercato. Piace Politano dell'Inter, ma per arrivare all'esterno d'attacco prima bisogna cedere qualcuno. Uno degli indiziati è Ünder, per cui la società ha fissato un prezzo di 30/35 milioni. Per il momento però non sono arrivate offerte.

Nel pomeriggio Pau Lopez ha risposto alle domande poste dai tifosi giallorossi sui social. Il portiere ha parlato delle ragioni che lo hanno spinto a trasferirsi a Roma la scorsa estate: "E' una società storica in Italia. La prima volta che mi hanno detto che la Roma mi voleva, non ho avuto nessun dubbio a venire qui. E' un passo in avanti nella mia carriera, sono felice della scelta, questi sei mesi sono stati molto positivi e credo che le mie prestazioni siano in crescita".

