ZAMPA: “Friedkin viene qui a fare business, speriamo si impegni per tornare a vincere” - ORSI: “Politano? La Roma farebbe un gran colpo”

Mercato e cambio societario: sono questi gli argomenti che animano l’etere romano. “Politano per la Roma sarebbe una buona opportunità in prospettiva”, dice Alvaro Moretti. “Nel gioco della Roma puó diventare importante”, gli fa eco Stefano Agresti. Nando Orsi è sicuro: “I giallorossi farebbero un gran colpo prendendo Politano”.

Sull’imminente avvento di Friedkin, Carlo Zampa ammette: “Non credo cambi qualcosa sul piano industriale rispetto a Pallotta. Il texano viene qui a fare business, non è un tifoso giallorosso. Speriamo possa fare qualcosa di più concreto per tornare a vincere”

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Politano per la Roma sarebbe una buona opportunità in prospettiva. Se c’è un progetto che riguarda esterni in uscita che vanno rimpiazzai allora se lo prendi è un giocatore di buon livello, formato alla Roma. Avrebbe voglia di mettersi in mostra e prendere un ruolo (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Politano nel gioco della Roma può diventare importante. Fonseca gioca molto sfruttando gli esterni, in questo tipo di calcio ha un senso rispetto a Conte che non lo vede proprio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Con l’avvento di Friedkin non credo cambi qualcosa sul piano industriale rispetto a Pallotta. Il texano viene qui a fare business, non è un tifoso giallorosso, e prende una società in salute vista la cifra spesa. Speriamo possa fare qualcosa di più concreto per tornare a vincere (CARLO ZAMPA, Nsl Radio, 90.0)

La Roma ha tre obiettivi: campionato, Europa League, Coppa Italia. Secondo me farebbe un gran colpo prendendo Politano, perché può giocare esterno o seconda punta. In uscita è più difficile piazzare giocatori, ci sono tanti fattori da considerare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi è piaciuto molto tra le cose che ha detto Fonseca che quel giorno con la Lazio ha capito che doveva cambiare e lo ha fatto in modo molto intelligente. La Roma il prossimo anno sarà gestita da Friedkin e questo per i giallorossi sarà una cosa positiva (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Quando Fonseca gli ha chiesto qualcosa lui non è mai riuscito a mantenere le aspettative. Insieme a Kalinic, Ünder è il giocatore che ha sofferto di più l'arrivo del portoghese. Ad oggi è difficile che arrivi un'offerta da 40 milioni (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)