Di Bello: con lui 11 vittorie su 12 precedenti in A. Lo scorso anno il successo contro il Torino

La partita di domenica 5 gennaio 2020 alle 20:45 fra Roma e Torino sarà arbitrata da Marco Di Bello. L'arbitro di Brindisi, che dirige stabilmente le gare di Serie A da 6 anni, ha diretto la Roma in 12 occasioni in campionato, con un bilancio più che positivo: 11 vittorie e 1 pareggio.

In queste gare c'è anche un precedente fra Roma e Torino, ma all'ombra della Mole il 19 agosto 2018. La gara è stata vinta dai giallorossi 0-1 grazie alla rete di Edin Dzeko su assist di Justin Kluivert all'esordio. L'ultima partita diretta da Di Bello per la Roma è quella contro il Brescia del 24 novembre scorso. All'Olimpico gli uomini di Fonseca si sono imposti 3-0 grazie alle reti di Mancini, Smalling e Dzeko e l'arbitro di Brindisi ha sventolato solamente due cartellini gialli ai danni di Romulo e Zaniolo.

Di Bello ha arbitrato solo 7 partite, invece, per i granata con un bilancio più equilibrato: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima gara arbitrata per i granata è proprio quella contro i giallorossi in cui ha mostrato quattro cartellini gialli in totale: uno per Iago Falque, e gli altri per Florenzi, Fazio e Dzeko.