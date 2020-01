Tra infortuni e prestazioni non all'altezza, indietro anche nelle gerarchie di Fonseca, il 2019 di Cengiz Under non è stato esaltante. Il turco nei piani della Roma non è incedibile, anzi il club avrebbe fissato il prezzo per lasciarlo partire: 35-40 milioni di euro, come riferisce il portale specializzato di calciomercato. Al momento però non sono arrivate offerte.

(calciomercato.com)

