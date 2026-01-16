Instagram, la carica di Malen: "Sono pronto. Daje Roma!" (FOTO)

Oggi è il giorno di Donyell Malen. Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri, l'ufficialità dell'acquisto dell'attaccante olandese è arrivata nella mattinata odierna : il calciatore ha lasciato l'Aston Villa in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto a 25, che può trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione in Champions League o Europa League e 50% delle presenze da almeno 35 minuti . Inoltre i Villans incasseranno il 10% di una futura plusvalenza. Intanto Malen ha condiviso sul proprio profilo Instagram un messaggio rivolto ai tifosi giallorossi: "Sono pronto. Daje Roma!".



