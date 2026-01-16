UFFICIALE: Malen è un nuovo giocatore della Roma. L'olandese arriva in prestito con diritto (COMUNICATO e FOTO)

Dopo un'attesa più lunga del solito, ora è finalmente ufficiale: Donyell Malen è un nuovo giocatore della Roma. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa ed ha scelto la maglia numero 14 in onore di Johan Crujiff. A comunicarlo è stata la società giallorossa tramite un comunicato apparso sul proprio sito web.

"AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni. Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest'ultima occasione, il suo apporto è determinante nell'ottavo di finale contro la Romania, vinto dall'Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta. Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!".

(asroma.com)

Arriva anche il comunicato ufficiale dell'Aston Villa: "L'Aston Villa conferma che Donyell Malen è stato ceduto alla Roma per una cifra non resa nota. Il calciatore della nazionale olandese era arrivato al Villa lo scorso gennaio dal Borussia Dortmund, collezionando 46 presenze con la maglia del nostro club. In questa stagione ha contribuito con due assist e sette gol in tutte le competizioni, tra cui una doppietta contro lo Young Boys e il Burnley. Tutto lo staff dell'Aston Villa desidera ringraziare Donyell per il suo contributo al club e gli augura il meglio per la sua futura carriera".

(avfc.co.uk)