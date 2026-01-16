Calciomercato Roma, affare Malen: obbligo legato a qualificazione in Champions o Europa e 50% delle presenze. All'Aston Villa anche il 10% di una futura plusvalenza

Nella mattinata odierna la Roma ha ufficializzato il secondo colpo effettuato nella sessione invernale di calciomercato e si tratta di Donyell Malen . Nel comunicato della società giallorossa si legge che il calciatore è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora ha svelato ulteriori dettagli sull'affare: il centravanti olandese ha lasciato l'Aston Villa in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto a 25, che può trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione in Champions League o Europa League e 50% delle presenze da almeno 35 minuti. Inoltre i Villans incasseranno il 10% di una futura plusvalenza.

