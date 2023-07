FOTO - Instagram, Manara si rilassa al telefono con le gambe incrociate. Mourinho scherza: "Doc non inviare messaggi in codice"

Regna serenità nel ritiro della Roma ad Albufeira. Dopo l'allenamento mattutino José Mourinho ha concesso ai suoi ragazzi il pomeriggio libero e ne hanno approfittato per divertirsi e rilassarsi in barca. Anche lo Special One sembra di buon umore, tanto che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui si vede Massimo Manara, il responsabile del reparto medico, scrivere al telefono mentre sta con le gambe incrociate (la consueta posa di Mourinho diventata un tormentone sui social): "Doc non inviare messaggi in codice", il messaggio che accompagna la foto scattata dall'allenatore.