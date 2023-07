Instagram, Mourinho ricorda l'acquisto di Drogba ai tempi del Chelsea: "Il 20 luglio 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Per sempre uno della mia gang" (FOTO)

José Mourinho ha sempre avuto grandi attaccanti e uno dei migliori è stato sicuramente Didier Drogba, il quale fu fortemente voluto dallo Special One ai tempi del Chelsea. Tramite un post su Instagram, l'allenatore della Roma ha ricordato l'acquisto dell'attaccante ivoriano, avvenuto esattamente diciannove anni fa: "Il 20 luglio del 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva essere un leader. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo ragazzo. Per sempre uno della mia gang".