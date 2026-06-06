Settore giovanile: i prossimi appuntamenti. L'Under 16 in casa dell'Inter per l'andata dei quarti. Impegni infrasettimanali per U17 e U18

LAROMA24.IT - Mentre la Roma di Gian Piero Gasperini si gode le vacanze, con il rientro a Trigoria fissato al 13 luglio, alcune formazioni del settore giovanile sono ancora impegnate. L'Under 16, 17 e 18, si giocano tutto nei prossimi giorni.

Dopo aver partecipato al "Memorial Carlo Zecchini" l'Under 14 giallorossa in questa settimana è scesa in campo per il prestigioso torneo internazionale Abano Football Trophy. Nella fase a gironi la squadra allenata da D'Andrea si è imposta per 3-1 contro lo Strasburgo, trascinati dalla doppietta di Pelone e la rete di Moretti. Nella seconda partita del raggruppamento è arrivato un poker convincente ai danni del Bologna: prima a segno Bove e Panattoni, poi ancora sugli scudi Pelone con un'altra doppietta. Indolore, invece, la sconfitta per 1-3 contro l'Utrecht in cui è andato in gol ancora Bove. La Roma si è comunque qualificata da prima nel girone. Nei quarti di finale c'è stata la sfida contro il Como: dopo l'1-1 al termine del tempo regolamentare con la rete firmata da D'Eletto, i capitolini hanno avuto la meglio ai calci di rigore con D'Eletto che ha segnato il penalty decisivo. In semifinale sfida affascinante contro lo Sporting Lisbona: la Roma è passata per 1-0, decisiva la rete firmata da Bove. Nell'atto finale i giallorossi si sono arresi al Napoli: 1-0 per i partenopei, a segno Caiazza.

Non ce l'ha fatta, invece, a qualificarsi per la semifinale Scudetto l'Under 15. Dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro la Fiorentina, i ragazzi di Trombetti non sono riusciti a ribaltare la situazione a Trigoria. Contro la Viola la gara di ritorno termina 1-1: i toscani si sono portati in vantaggio con la rete di Plepi al 39', la Roma ha risposto con Pica al 50'. Un pareggio che, quindi, non basta ai capitolini che arrestano il proprio cammino ai quarti di finale.

Torna in campo l'Under 16 di Mister Marco Ciaralli. Domenica 7 giugno, alle ore 15:00, i giallorossi saranno impegnati nella gara d'andata della semifinale scudetto in casa dell'Inter. La Roma nei quarti di finale ha eliminato l'Atalanta. Domenica 14 giugno in programma il ritorno a Trigoria.

Si avvicina, invece, per l'Under 17 guidata Alessandro Toti la gara di andata dei quarti di finale Scudetto contro la Juventus.. I giallorossi hanno già eliminato in gara secca la Sampdoria (vittoria per 5-0) e Como (successo per 2-0). Contro i bianconeri l'eliminatoria sarà con andata e ritorno. Mercoledì 10 giugno ci sarà la prima sfida a Trigoria e il ritorno una settimana più tardi.

Terminata, invece, la regular season per l'Under 18. La formazione allenata da Mattia Scala, con il secondo posto ottenuto, si è qualificata direttamente per la semifinale Scudetto. Nella serata di giovedì 11 giugno i giallorossi affronteranno in casa il Bologna nella gara d'andata. L'altra semifinale è quella tra Torino e Inter.

La Primavera di Guidi, invece, ha chiuso la propria stagione dopo il ko interno contro il Bologna arrivato nel primo turno dei playoff scudetto. I giallorossi hanno chiuso la regular season al quarto posto e sono usciti di scena alla prima eliminatoria contro i felsinei.

I calciatori della Roma in nazionale

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini ha raggiunto la finale dell'Europeo di categoria. Domani, domenica 7 giugno, alle 19:00, gli azzurrini affronteranno nell'atto finale della competizione il Belgio. L'Italia ha sconfitto in semifinale la Spagna ai calci di rigore. Enorme soddisfazione per i romanisti: Bonifazi ha giocato per tutta la partita, mentre Dattilo, da sotto età, è subentrato nella ripresa e nella lotteria dei calci di rigore è andato a segno. Non è sceso in campo, invece, Guaglianone.

I prossimi appuntamenti della Roma

Under 16, andata quarti fase finale campionato: Inter-Roma (domenica 7 giugno ore 15)

Under 17, andata quarti fase finale campionato: Roma-Juventus (mercoledì 10 giugno)

Under 18, andata semifinale fase finale campionato: Roma-Bologna (giovedì 11 giugno ore 20:30)