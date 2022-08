Roma Femminile, Spugna: "Partita storica. Contro il Paris FC sarà difficile, ma vogliamo rimanere in Champions League"

ASROMA.COM - Vittoria storica per la Roma Femminile. Le ragazze di Spugna, all'esordio in Champions League, hanno battuto il Glasgow City per 1-3 grazie alla doppietta di Glionna e alla rete di Lazaro. Ora le giallorosse dovranno affrontare il Paris FC nella finale del primo turno: appuntamento il 21 agosto alle ore 19:00. Il tecnico della Roma, Alessandro Spugna, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match.

Per la Roma un grande match, che la porta a superare il turno nel giorno del debutto in Champions.

"Partita storica. Ci tenevamo tanto a fare una grande gara e a vincere, e ci siamo riuscite. Le ragazze sono state molto brave, hanno fatto una partita attenta e tecnicamente buona. Potevamo fare qualche gol in più già nel primo tempo, però poi siamo state brave a restare tranquille, serene, continuando a lavorare e a mantenere il possesso palla. Le occasioni sono arrivate, le abbiamo sfruttate e abbiamo ottenuto un ottimo risultato".

Cosa le è piaciuto di più della sua squadra?

"Tutto. L'atteggiamento è stato ottimo, ma non avevo dubbi: era una partita di livello internazionale - la prima in Champions - e quindi l'attenzione era massima. Mi è piaciuta la qualità del gioco espressa. Abbiamo sbagliato qualcosina, ma ci sta in una gara di questo tipo. Loro erano molto fisiche e abbiamo iniziato la partita in un clima veramente rigido: pioveva forte. Quindi non era nemmeno semplice. Però siamo state bravissime a stare sempre in partita. Tutte, anche coloro che sono entrate".

La Roma conquista la finale di questo mini-torneo, contro il Paris FC. Sarà una gara molto diversa da questa.

"Sì, sarà certamente molto difficile. Conosciamo il Paris FC, è una squadra forte. Adesso godiamoci questa serata. Da domani inizieremo a pensare, a studiare qualcosa del Paris, così da arrivarci pronte. Perché vogliamo restare in questa Champions, e quindi vogliamo provare a vincere la partita".

