Roma Femminile, Glionna: "Siamo state aggressive e abbiamo creato tante occasioni. Da domani testa al Paris FC"

ASROMA.COM - La super protagonista della sfida tra Roma e Glasgow City, Benedetta Glionna, ha parlato ai microfoni della società giallorossa al termine della partita vinta per 1-3. Le ragazze di Spugna, all'esordio in Champions League, hanno spazzato via le scozzesi con un risultato netto grazie alla doppietta proprio di Glionna e alla rete di Lazaro. Ora affronteranno domenica 21 agosto alle ore 19 il Paris FC nel match valido per la finale del primo turno.

Esordio vincente in Champions League, ora la Roma andrà a giocarsi una partita molto importante con il Paris FC.

“Sì, siamo molto contente di aver debuttato in questo modo, abbiamo lavorato tanto durante tutta la preparazione per farci trovare al meglio in questa partita. È stata dura all’inizio, ma poi siamo state brave e aggressive, ad avere tante occasioni e l’abbiamo portata a casa”.

Per te una prestazione importante, con gol e assist.

“Sono contenta per la prestazione, ma soprattutto per aver aiutato la squadra. Sto cercando di lavorare bene in ogni allenamento, con tutto il gruppo, sto lavorando al meglio”.

E domenica un’altra sfida decisiva vi attende.

“Adesso rivedremo questa partita, poi inizieremo a pensare alla prossima. Cercheremo di prepararci ancora meglio”.

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE