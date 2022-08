Champions League Femminile, la Roma giocherà la finale del primo turno il 21 agosto alle 19 contro il Paris FC

La Roma Femminile vince all'esordio assoluto in Champions League. Le ragazze di Alessandro Spugna trionfano in casa del Glasgow City per 1-3 grazie a super Glionna (doppietta e assist) e Lazaro (gol e assist). Le giallorosse hanno disputato un'ottima partita, concedendo davvero poco alle avversarie. Grazie al successo ottenuto oggi, la Roma affronterà nella finale del primo turno il Paris FC, che ha vinto 3-0 contro il Servette. L'appuntamento è fissato a domenica 21 agosto alle ore 19:00.