Xhaka assicura: "L'Arsenal sa cosa voglio". In difesa spunta Diego Carlos, col Marsiglia si tratta per Pau Lopez e Under

Ultimi preparativi in casa Roma per l'arrivo di José Mourinho nella capitale, previsto per la prossima settimana, mentre si continua a lavorare sul mercato. In entrata i nomi caldi restano Rui Patricio e Granit Xhaka ("L'Arsenal sa cosa voglio fare", ha detto lo svizzero), mentre col Marsiglia si tratta per le cessioni (da valutare la formula) di Pau Lopez e Cengiz Under. In difesa, oltre ad Aké e Botman, spunta anche Diego Carlos, centrale del Siviglia.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - BOTMAN, MAKSIMOVIC O AKÉ: MOU, LA SCELTA ORA È CENTRALE

LA REPUBBLICA - MOURINHO IN CITTÀ TRA UNA SETTIMANA: CONFERENZA E RADUNO

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: IL BARÇA CHIEDE INFORMAZIONI SU PAU LOPEZ

CALCIOMERCATO ROMA, XHAKA: "FUTURO? L'ARSENAL SA COSA VOGLIO"

CALCIOMERCATO ROMA: ATTESE NOVITÀ PER PAU LOPEZ E UNDER AL MARSIGLIA. SI LAVORA SULLA FORMULA

LR24