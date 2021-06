Calciomercato Roma: attese novità in settimana per Pau Lopez e Under al Marsiglia. Si lavora sulla formula

In uscita dalla Roma, Pau Lopez e Cengiz Under potrebbero accasarsi entrambi in Ligue 1, al Marsiglia: il primo non ha dato certezze in giallorosso, il secondo rientra dal prestito al Leicester.

Come riferisce il portale, la trattativa con il club francese è in fase avanzata con agenti ed intermediari impegnati a limare i dettagli. Le parti lavorano sul prestito, ma è ancora da definire la formula del trasferimento. A metà settimana sono attese novità, con il Marsiglia che vuole garanzie per il futuro dei due.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE