Mourinho in città tra una settimana: conferenza e raduno

Tra una settimana, il 3 luglio per la precisione, Josè Mourinho sbarcherà a Roma. Sta per alzarsi il sipario sull’avvio dei lavori della prima stagione dello Special One, tra lavoro da svolgere sul campo, amichevoli e l’attesissima presentazione del tecnico. L’idea sarebbe quella di organizzare prima una mega conferenza stampa - anche a Trigoria in questo senso potrebbe essere allestita un’area adeguata - con i giornalisti delle varie testate presenti e la collocazione di vari maxischermi nei quartieri della capitale per far partecipare in tempo reale i tifosi.

La prima volta di Mourinho all’Olimpico potrebbe esserci il 25 luglio, in occasione della prima amichevole estiva dei giallorossi, all’Olimpico, contro il Craiova di Adrian Mutu. Ancora tutto da definire visto che al termine dell’Europeo - il 3 luglio a Roma si giocherà uno dei quarti di finale - il terreno dell’Olimpico potrebbe essere rifatto. Il 6 luglio la data del raduno per Dzeko e compagni.

(La Repubblica)