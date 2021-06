Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona chiede informazioni su Pau Lopez. Interessate anche Valencia e Granada

Il Barcellona si muove per Pau Lopez. Dalla Spagna segnalano che il club blaugrana ha individuato il portiere della Roma come possibile vice di ter Stegen, in previsione della partenza di Neto che vorrebbe lasciare il club blaugrana per giocare con più continuità.

Il possibile arrivo a Roma di Rui Patricio fa da preludio alla separazione tra la Roma e l'estremo difensore spagnolo, per il quale il Barcellona ha chiesto informazioni al suo agente Albert Botines. Non si tratta dell'unica squadra della Liga interessata: per Pau Lopez ci sono richieste anche da Valencia e Granada, che però vorrebbero solo il prestito. In Francia ci sono le piste Marsiglia e Nizza, disposte a prendere Pau Lopez in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze.

(Mundo Deportivo)

