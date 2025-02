Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Porto, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Nonostante la chiusura di due settori della Curva Nord sono presenti 55.286 spettatori e tra loro, oltre al vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin, c'è anche Anass Salah-Eddine. L'esterno olandese non fa parte della lista UEFA, ma ha deciso comunque di essere vicino alla squadra e di seguire la partita dalla tribuna come testimoniato da lui stesso tramite una storia pubblicata su Instagram.