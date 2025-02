ROMA-PORTO: le probabili formazioni. Tornano Dybala ed Hummels, Pellegrini verso una maglia da titolare

Secondo round del playoff di Europa League. Dopo l'1-1 del Do Dragao, la Roma ospita il Porto per giocarsi l'accesso agli ottavi di finale. Ranieri dovrà rinunciare allo squalificato Saelemaekers (oltre a Cristante), al posto del belga uno tra El Shaarawy e Celik. In difesa torna Hummels dal 1' al fianco di Mancini e Ndicka. Il dubbio riguarda Lorenzo Pellegrini, in vantaggio su Niccolò Pisilli per una maglia da titolare in mezzo al campo. In attacco si rivede Paulo Dybala insieme ad Artem Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

All.: Ranieri.

PORTO: Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Mora, Varela, Eustaquio, Moura; Pepe, Omorodion.

All.: Anselmi.

Arbitro: Letexier. Assistenti: Mugnier-Rahmouni. IV Uomo: Vernice. Var: Delajod. Avar: Millot.