Il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin sarà presente allo stadio Olimpico in occasione della sfida di ritorno dei playoff di Europa League contro il Porto. L'ultima volta era stato presente allo stadio a dicembre per la partita casalinga di campionato contro il Lecce. La proprietà della Roma torna a mostrarsi presente in una delle partite più importanti della stagione, che stabilisce se il percorso europeo andrà avanti.