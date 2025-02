Roma-Porto, la UEFA chiude parzialmente la Curva Nord: tifosi spostati nei settori 46-47 (FOTO)

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena il secondo atto del duello tra Roma e Porto, valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Nonostante la chiusura di due settori della Curva Nord come punizione inflitta dalla UEFA per i disordini risalenti al match contro l’Eintracht Francoforte, l’atmosfera è caldissima. Come annunciato dalla società giallorossa, i tifosi in possesso di un biglietto in quei posti sono stati spostati nei settori 46-47.