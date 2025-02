Europa League: multa di 30mila euro alla Roma e parziale chiusura della Nord per i disordini contro l'Eintracht

Una multa di 30mila euro e la chiusura parziale della Curva Nord dell'Olimpico, in particolare nei settori 46 e 47: è questa la decisione dell'Uefa in seguito ai disordini dell'ultima gara di Europa League con i tifosi dell'Eintracht Francoforte. La Roma dovrà scontare il provvedimento nella gara di ritorno del playoff contro il Porto.

20.000 euro, invece, l'entità della multa comminata all'Eintracht che non potrà vendere biglietti ai tifosi ospiti per la prossima partita. Tale divieto è però sospeso per un periodo di prova di due anni. La società tedesca è stata anche multata di 5.000 euro per i danneggiamenti causati dai propri sostenitori alle strutture dello stadio