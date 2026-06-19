Ufficiale, Baldanzi ceduto a titolo definitivo al Genoa (COMUNICATO)

Tommaso Baldanzi si trasferisce a titolo definitivo al Genoa. Il classe 2003 dopo aver giocato nella seconda parte della stagione appena trascorsa in Liguria arrivando in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, è diventato ufficialmente un calciatore rossoblu. L'operazione si è conclusa con un prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato del club capitolino che ufficializza il trasferimento:

L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi.

L'operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol in giallorosso. E nel gennaio 2026 era già passato al Genoa a titolo temporaneo.

In bocca al lupo per il futuro, Tommaso!

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO

Anche il club ligure ha ufficializzato l’acquisto del classe 2003. Di seguito il comunicato e le parole dell’ormai ex giallorosso:

Il Genoa CFC comunica di aver definito con l’AS Roma il ritorno di Tommaso Baldanzi. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito con opzione di riscatto dai giallorossi nella finestra di calciomercato invernale, nel girone di ritorno si è rivelato una figura importante nel gioco offensivo della squadra e nei momenti decisivi, collezionando 8 presenze e 2 assist con la maglia rossoblù. Tommaso sarà un tassello significativo per la stagione 2026/2027 del Grifone.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano. Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione”.

Le parole di Tommaso Baldanzi: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia”

(Genoa FC.it)