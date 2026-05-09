L'Udinese sbanca batte il Cagliari con un netto 2-0 e balza momentaneamente al nono posto. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, al 9' della ripresa ci pensa Buksa ad affondare il Cagliari fino al definitivo 2-0 in pieno recupero siglato Gueye. I sardi di Pisacane sprecano la chance per raggiungere la salvezza aritmetica. I friulani di Runjaic, invece, sono ora noni in classifica a +1 su Bologna e Sassuolo.
Serie A, Cagliari-Udinese 0-2: decidono Buksa e Gueye
09/05/2026 alle 17:46.
35^ Giornata (04-05-2026 20:45)
Risultato finale
Risultato finale
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4 - 0
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Roma
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Fiorentina
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