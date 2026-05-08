La Roma vuole continuare a vincere e sognare la Champions League. I giallorossi sono attesi dalla trasferta di Parma, match valido per la 36esima giornata di campionato che si giocherà domenica 10 maggio alle ore 18:00. Nella giornata di domani, alle ore 13:30 Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.
Parma-Roma: domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini
08/05/2026 alle 14:52.
35^ Giornata (04-05-2026 20:45)
Risultato finale
Risultato finale
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4 - 0
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Roma
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Fiorentina
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