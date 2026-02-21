Juventus-Como: ammonito Locatelli. Era diffidato e salterà il big match con la Roma

All'Allianz Stadium di Torino è andato in scena l' importantissimo match tra Juventus e Como , valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e terminato 0-2 in favore dei lariani. Le brutte notizie per Luciano Spalletti non riguardano però soltanto il risultato. Oltre al problema fisico accusato da Kenan Yildiz (applicata una borsa del ghiaccio sul polpaccio sinistro) , al minuto 73 Manuel Locatelli è stato ammonito per un fallo a centrocampo su Marc-Oliver Kempf e si tratta di un cartellino giallo pesantissimo: il calciatore bianconero era diffidato e a causa di questa sanzione sarà costretto a saltare l'attesissima super sfida contro la Roma, in programma domenica 1 marzo alle ore 20:45.