Juventus-Como, problema fisico per Yildiz: borsa del ghiaccio sul polpaccio sinistro

All'Allianz Stadium di Torino è andato in scena l' importantissimo match tra Juventus e Como , valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e terminato con il risultato di 0-2 in favore dei lariani. Le brutte notizie per Luciano Spalletti non riguardano però soltanto il risultato. Oltre alla pesantissima ammonizione di Manuel Locatelli (era diffidato e salterà la super sfida con la Roma) , restano da valutare le condizioni di Kenan Yildiz in vista dello scontro diretto con i giallorossi: l'attaccante turco è stato sostituito all'83' ed è stato medicato in panchina con una borsa del ghiaccio applicata sul polpaccio sinistro. Il calciatore non stava benissimo da alcuni minuti e, come rivelato dal bordocampista di DAZN Tommaso Turci, potrebbe trattarsi di un affaticamento o di un colpo ricevuto.