Serie A, il Como sbanca l'Allianz Stadium: battuta 0-2 la Juventus. La Roma resta quarta a +1 sui bianconeri e +2 sui lariani

All'Allianz Stadium di Torino è andato in scena il delicatissimo match tra Juventus e Como, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, ed è terminato con il risultato di 0-2 in favore degli uomini di Fabregas. I lariani sorprendono i bianconeri e si portano in vantaggio al minuto 11: Douvikas allarga per Vojvoda, il quale calcia sul primo palo e sorprende un imperfetto Di Gregorio. Nella ripresa la Vecchia Signora prova ad agguantare il pareggio, ma gli ospiti puniscono nuovamente i padroni di casa con un contropiede perfetto finalizzato da Caqueret sullo splendido assist di Da Cunha. Al minuto 73 arriva un'altra brutta notizia per Spalletti, dato che Locatelli commette un fallo a centrocampo su Kempf e l'arbitro estrae il cartellino giallo: il calciatore bianconero era diffidato e a causa di questa sanzione sarà costretto a saltare l'attesissima super sfida contro la Roma , in programma domenica 1 marzo alle ore 20:45. Inoltre restano da monitorare le condizioni di Kenan Yildiz, uscito al minuto 83 per un problema fisico (borsa del ghiaccio applicata sul polpaccio sinistro) .

In seguito a questo ko la Juventus (un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni) si ferma al quinto posto in classifica a 46 punti (-1 dalla Roma quarta, che domani giocherà contro la Cremonese), mentre il Como è sesto e si porta a una sola lunghezza proprio dai bianconeri (-2 dai giallorossi).