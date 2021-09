LAZIO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Viña dal 1', Zaniolo-Mkhitaryan-El Shaarawy sulla trequarti. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

DALLO STADIO OLIMPICO MDR - Tempo di esordio nel derby per José Mourinho e Maurizio Sarri: il primo deve fare a meno dello squalificato Pellegrini, il secondo è alla ricerca della giusta quadra. Lo Special One ritrova dal 1' Matias Viña, recuperato dall'infortunio, sulla corsia sinistra a completare la linea difensiva con Karsdorp, Mancini ed Ibanez. A centrocampo confermata la coppia Cristante-Veretout, mentre sulla trequarti Mkhitaryan occupa la posizione di Pellegrini con Zaniolo a destra ed El Shaarawy a sinistra alle spalle di Tammy Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Patric, Radu, Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Moro, Muriqi, Romero.

All.: Sarri.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Bove, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Zalewski, Mayoral.

All.: Mourinho.

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli - Peretti. IV uomo: Di Bello. VAR: Irrati. AVAR: Longo.

PREPARTITA

17.20 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

17.05 - Al momento le file ai prefiltraggi sono contenute:

17.00 - Roma e Lazio comunicano le formazioni ufficiali:

