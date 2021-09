FOTO e VIDEO - Derby: l'arrivo della Roma all'Olimpico tra l'entusiasmo dei tifosi

DALLO STADIO OLIMPICO MDR - Sale l'attesa a più di un'ora del fischio d'inizio di Lazio-Roma, sesta giornata di campionato in programma alle 18.00 all'Olimpico. La Roma, intorno alle 16.30, è arrivata in pullman allo stadio accolta dall'entusiasmo dei tifosi romanisti già presenti e in fibrillazione prima del derby.